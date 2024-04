Sannio Valley, intesa con A Software Factory: I talenti del nostro network al servizio delle aziende partner

Sannio Valley, l’organizzazione “impegnata nella promozione dello sviluppo socio-culturale ed economico nel Sannio e nelle zone interne della Campania attraverso l’innovazione digitale”, annuncia “un nuovo patto di collaborazione con A Software Factory srl, consolidata realtà sannita specializzata nel settore PA Digital Consulting”. “Da più di trent’anni – si legge in una nota – A Software Factory progetta e sviluppa soluzioni digitali all’avanguardia e servizi di consulenza specialistica per gli enti locali. Sotto la guida del Ceo Domenico Pedicini, l’azienda ha ridefinito l’approccio alla digitalizzazione dei servizi pubblici destinati all’interazione tra cittadini e enti locali, anticipando le direttive Agid e gli obiettivi strategici del programma Ps Digitale 2026 nel contesto del Pnrr.

La sede della compagnia si trova a Vitulan e si avvale dell’expertise di un team di circa quaranta professionisti locali. L’azienda, che detiene certificazioni Iso:9001 per la gestione della qualità e Iso: 27001 per la sicurezza delle informazioni, ha recentemente acquisito anche la certificazione Uni/PdR 125:2022 per la parità di genere grazie alle sue politiche di gestione del personale”.

Punta di diamante dell’azienda è la piattaforma smartPa, primo sportello digitale per il cittadino, nativo cloud, progettato e sviluppato interamente in house, che grazie a Marta, l’assistente virtuale che riconosce il profilo del cittadino, propone i servizi comunali di interesse attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Il suo portfolio clienti comprende circa 300 enti locali, tra cui grandi città come Bologna e Palermo, capoluoghi di provincia come Chieti, Benevento, Bergamo, Lodi, Vercelli e altri come Portici, Ercolano, Marino, Segrate che affidano a A Software Factory i servizi digitali per interagire con cittadini e imprese.

Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley, e Domenico Pedicini, Ceo di A Software Factory, esprimono “entusiasmo per questa collaborazione, riconoscendo un forte allineamento nelle visioni relative all’innovazione, alla digitalizzazione dei servizi, alla relazione con il territorio e alla promozione di politiche per il benessere dei lavoratori. L’accordo siglato prevede collaborazioni future su progetti specifici, primo tra tutti una piattaforma, made in Asf, che mette in contatto i talenti del network Sannio Valley con le aziende partner”.