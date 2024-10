Sannio Valley, partneriship con il Laboratorio per la felicità pubblica. Obiettivo: il rilancio delle aree interne

Sannio Valley e il “Laboratorio per la felicità pubblica” comunicano di aver formalizzato “una collaborazione che va avanti da diversi mesi”. L’intesa è stata firmata nella sede di Benevento del Cesvolab – Csv Irpinia Sannio ETS, il Centro Servizi per il volontariato delle Provincie di Avellino e Benevento.

Il Laboratorio per la felicità pubblica di Benevento, si legge in una nota, “è un’esperienza promossa da un gruppo di persone, ispirate da Ettore Rossi, che per anni hanno dato vita a un’iniziativa di formazione all’impegno sociale e politico, divenuta un modello anche per diverse altre realtà territoriali. Su questa base i promotori del Laboratorio hanno costruito un luogo di impegno civico per concorre a cambiare e trasformare la realtà in cui operano, adottando la prospettiva della felicità pubblica. Questo tentativo generativo viene portato avanti cercando di non isolarsi nel proprio ambito territoriale di riferimento ma collegandosi a soggetti che operano con finalità analoghe o complementari a livello nazionale. Il Laboratorio per la felicità pubblica agisce poi anche nell’ottica di una mobilitazione dal basso di persone attive nel sociale, nella cultura, nell’impresa, nelle istituzioni locali per rilanciare l’attenzione sulle questioni che riguardano i territori del Mezzogiorno. Uscire da quella condizione di agire sottotraccia, cominciando a conquistare sul tema un po’ di voce anche mediatica”. Ed è proprio in questo ambito che Ettore Rossi e il presidente di Sannio Valley Carlo Mazzone hanno voluto sancire l’avvio di una sempre più stretta e sinergica collaborazione per la promozione dello sviluppo delle aree interne. Tale collaborazione si concretizzerà già a breve, con il supporto dell’incubatore Sei Sannio, in un Hackathon dal titolo “Giovani ed aree interne” per proporre soluzioni innovative ed efficienti per il rilancio delle aree interne d’Italia.