Sannio Valley: Un successo il Career Day all’Itis Lucarelli. Colloqui con le imprese per quasi 180 studenti

La terza edizione del Career Day, svoltasi all’Itis Lucarelli di Benevento, registra la soddisfazione dell’associazione Sannio Valley che ha sostenuto l’evento con l’incubatore Sei Ventures e a Confindustria Benevento. “Uno sforzo concreto – si legge in una nota – che ha registrato l’adesione di importanti e primarie aziende che collaborano ormai attivamente con l’associazione dedicata allo sviluppo delle aree interne usando il digitale come volano prioritario. Tra le altre le società partner di Sannio Valley citiamo A Software Factory, CSC Group, Deda Next e Geolumen alle quali va il plauso del presidente Carlo Mazzone che ha espresso tutta la gratitudine dell’associazione per la proattiva e convinta partecipazione sul territorio che tali aziende stanno realizzando”.

Sono stati circa 180 gli studenti dell’ Istituto sannita che hanno partecipato ai colloqui con le tante aziende presenti mettendosi alla prova in un contesto non più simulato ma di reale interazione. “E Sannio Valley – continua la nota – è già pensa ai prossimi incontri tra studenti e aziende portando. Un’attività pluridecennale che si sta ora aprendo anche all’area irpina”. Nella nota diffusa stamane Sannio Valley ringrazia “quanti hanno investito le proprie energie per realizzare questo importante evento. In particolare, la preside Maria Gabriella Fedele e i professori Armando Calabrese e Antonio Pepe, tutti soci fondatori di Sannio Valley”.