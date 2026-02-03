Sannio Valley Voices debutta su LinkedIn: online il primo contributo di Giovanni Severini

Con la pubblicazione del primo contributo prende ufficialmente forma Sannio Valley Voices, la nuova newsletter di Sannio Valley pensata come spazio di ascolto, riflessione e racconto delle voci che animano l’ecosistema dell’innovazione, dell’educazione e dell’impatto sociale. Uno sguardo che parte dai territori e dialoga con il mondo.

“Voices” non si propone come una vetrina istituzionale né come un megafono autoreferenziale. L’obiettivo è piuttosto quello di creare un luogo di confronto, in cui esperienze vissute, competenze e visioni si intrecciano per generare consapevolezza e stimolare cambiamento.

Nel presentare la newsletter, Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley, ha chiarito l’impostazione del progetto:

“Come sempre proviamo a mettere al centro le persone, prima ancora dei progetti”.

Il primo contributo firmato da Giovanni Severini

Ad aprire questo nuovo percorso è il primo articolo firmato da Giovanni Severini, primo Ambassador di Sannio Valley a dare voce alla newsletter. Il contributo, intitolato “Il contrario di paura non è coraggio, ma conoscenza”, affronta uno dei temi più urgenti per le nuove generazioni: la paura del cambiamento, del viaggio, della scelta, del rischio.

Attraverso un racconto personale e diretto, Severini ribalta una narrazione spesso semplificata e propone una chiave di lettura alternativa: non è il coraggio, inteso come gesto eroico, a liberarci dalle paure sociali, ma la conoscenza.

Conoscenza come studio, esperienza, apertura mentale, curiosità. Un invito a viaggiare, fisicamente e mentalmente, senza trasformare il partire o il restare in modelli obbligati, ma riconoscendoli come scelte ugualmente legittime se maturate in modo consapevole.

Una newsletter che stimola domande

Il contributo di Severini si inserisce pienamente nello spirito di Sannio Valley Voices: non fornire ricette, ma stimolare domande; non celebrare successi, ma raccontare percorsi complessi, fatti di dubbi, cambiamenti e visione.

Un messaggio rivolto in particolare ai giovani, ma capace di parlare a chiunque si interroghi sul proprio ruolo nel mondo contemporaneo.

La newsletter, pubblicata su LinkedIn con cadenza mensile, ospiterà nel tempo le voci degli Ambassador di Sannio Valley: professionisti, formatori, imprenditori e cittadini attivi che operano in contesti diversi, in Italia e all’estero, uniti da valori comuni e da una visione condivisa dell’innovazione come fatto umano, prima ancora che tecnologico.