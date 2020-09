Sanofi Italia, Alessandro Aquilio nuovo direttore Comunicazione

ROMA (ITALPRESS) – Sanofi Italia sceglie Alessandro Aquilio alla guida della sua Direzione Comunicazione per la filiale italiana. Proprio in Sanofi Italia, nello stabilimento di Scoppito (AQ) prima e negli uffici di Milano poi, ha mosso i primi passi della sua carriera professionale. “Abbracciare questa nuova sfida professionale è per me un pò come tornare a casa”, afferma Aquilio, direttore Comunicazione Sanofi Italia.

“Oggi, il ruolo delle aziende farmaceutiche è più che mai centrale. Da una parte c’è un forte impegno nella ricerca di risposte a bisogni non ancora soddisfatti dei malati attraverso le attività di ricerca, sviluppo e innovazione – aggiunge -. Dall’altra la responsabilità nei confronti di una società che cambia e dell’ambiente in cui viviamo, l’impatto sempre più riconosciuto sulla crescita del nostro Paese. Sono orgoglioso di poter contribuire al posizionamento di Sanofi e di far conoscere il valore che porta nelle aree terapeutiche, industriali e sociali in cui è storicamente impegnata e in quelle verso cui si sta orientando con forte determinazione”.

Nel nuovo ruolo Aquilio risponderà a Marcello Cattani, Country Lead Sanofi e amministratore delegato del Gruppo per l’Italia: “Siamo felici di avere Alessandro nella nostra squadra. Sono certo che grazie alla sua ampia esperienza, anche al di fuori del nostro settore, saprà interpretare ed esprimere al meglio il ruolo che una realtà come Sanofi rappresenta nella società di oggi”, commenta Cattani.

(ITALPRESS).