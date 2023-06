Sanofi lancia la campagna “Vacciconcura” per viaggiatori più consapevoli

MILANO (ITALPRESS) – Con l’arrivo della bella stagione torna anche la voglia di partire per staccare la spina. Rispetto al calo dovuto alla pandemia, nel 2023 si riscontra un ulteriore recupero, con l’89% degli italiani che ha in programma viaggio di vacanza nel corso di quest’anno, di cui il 20% oltre i confini europei. Fondamentale quindi, oltre al necessario da mettere in valigia, non dimenticare una corretta informazione sulle regole di prevenzione e le vaccinazioni raccomandate (o in alcuni casi obbligatorie) per la destinazione prescelta. E’ proprio a questo scopo che Sanofi lancia la campagna di sensibilizzazione “VacciConCura”, iniziativa promossa insieme a SIMVIM (Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni) che si svilupperà attraverso un portale dedicato e sui social network.

“Che si viaggi per lavoro o per vacanza, soprattutto per quanto riguarda le mete più “esotiche”, assume grande importanza informarsi con anticipo sui potenziali rischi e sulle patologie presenti nel Paese di destinazione, oltre che sulla possibilità di proteggersi da tali malattie – spiega Alberto Tomasi, presidente della SIMVIM -. A questo proposito, le vaccinazioni rappresentano un efficace metodo preventivo per molte delle malattie che si possono contrarre in viaggio. La necessità o raccomandazione a sottoporsi a tali vaccinazioni va sempre valutata con il proprio medico o presso gli ambulatori della Medicina dei Viaggi a seconda della destinazione, della tipologia di viaggio e delle proprie condizioni di salute. Gli strumenti dedicati all’informazione dei viaggiatori sono da ritenersi in ogni caso utili nell’ambito della prevenzione poichè facilmente consultabili da tutti coloro che amano viaggiare in modo responsabile. ‘Un viaggiatore ben preparato si godrà di più il viaggio e sarà presto pronto a partire di nuovò”.

Per rispondere alle esigenze delle persone che vogliono visitare paesi stranieri con meno preoccupazioni, Sanofi ha lanciato www.VacciConCura.it, il sito all’interno del quale i viaggiatori potranno trovare informazioni autorevoli sui vaccini necessari e sulle misure di prevenzione da prendere in vista delle partenze verso determinate mete internazionali. Inoltre, la campagna prende vita anche sui social network con tre focus dedicati: i tipi di viaggiatore, le destinazioni, le tipologie di viaggio. Per aumentare ulteriormente la consapevolezza su queste tematiche, sia all’interno delle famiglie che tra i più giovani, la campagna è veicolata anche attraverso la collaborazione con degli influencer.

