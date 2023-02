Sanremo 2023 al via con un minuto di silenzio. Poi Mattarella e Benigni

Il Festival di Sanremo 2023 si apre con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è il primo Capo dello Stato italiano che assiste in presenza al Festival di Sanremo. “Io vorrei che cantassimo tutti insieme”, ha detto Gianni Morandi. Il pubblico dell’Ariston è rimasto in piedi a cantare “Fratelli d’Italia” con il coconduttore, in omaggio alla presenza di Sergio Mattarella. Standing ovation per il Presidente, poi monologo di Roberto Benigni.