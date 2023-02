Sanremo 2023, Madame si commuove: “Festival molto difficile ma ora sono felice”

(Adnkronos) – “Questo per me è stato un Sanremo molto difficile, per fare cento metri ne ho corsi mille ma sono felice e soddisfatta di essere qui”. A dirlo è Madame, che sul palco dell’Ariston si commuove. L’artista, che si lascia andare ad un pianto liberatorio dopo le polemiche che hanno preceduto la sua partecipazione al festival, si rivolge poi ad Amadeus: “Devo ringraziare Amadeus”, dice, “senza di lui che ha creduto in me non avrei fatto tutto ciò e parte del mio impegno per questo Sanremo te lo devo e ti ringrazio veramente tanto”. Il conduttore l’ìha abbracciata: “Madame è veramente un grandissimo talento”, ha detto tra gli applausi del pubblico.