Sanremo 2023, Marco Mengoni vince anche il FantaSanremo

(Adnkronos) –

Marco Mengoni vince anche il FantaSanremo. Il vincitore del Festival di Sanremo si è aggiudicato la vittoria del fantagioco con 670 punti, guadagnati più con il primo posto in classifica in ogni serata della kermesse che per gesti plateali sul palco a caccia di bonus. Dietro di lui, nella classifica del FantaSanremo, Sethu al secondo posto con 500 punti e Rosa Chemical al terzo con 460 punti. Ultima nella classifica ‘fantasy’ Anna Oxa, con 64 punti.