Sanremo 2026, Chiello chi è: esordi, la vita privata, l’amicizia con Rose Villain

(Adnkronos) –

Chiello è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Questa è la prima partecipazione come concorrente in gara con il brano ‘Ti penso sempre’. Ha precedentemente calcato il palco dell’Ariston nel 2025 come ospite durante la serata delle cover con Rose Villain, sulle note di ‘Fiori rosa, fiori di pesco’, brano di Lucio Battisti.

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è nato nel 1999 a Venosa in Basilicata. La sua è considerata come una delle voci più originali e riconoscibili della nuova scena musicale italiana. È capace di attraversare trap, indie pop e cantautorato. Inizia a fare musica intorno ai dodici anni, affascinato da un mix di stili, da Fabri Fibra a Nirvana, fino ai cantautori come Luigi Teco e Gino Paoli.

Frequenta il liceo artistico, ma abbandona al penultimo anno per dedicarsi completamente alla musica. Intraprende una carriera solista che lo porta a collaborare con artisti di primo piano come Mace, Colapesce, Rkomi, Madame, Sick Luke, Mahmood, Tedua, Coez e Guè.

Nel 2021 pubblica il singolo ‘Quanto ti vorrei’, prodotto da Shablo, che anticipa l’album d’esordio ‘Oceano Paradiso’: undici tracce che mixano vari generi, da indie pop, rock alternativo e cantautorato contemporaneo, con testi malinconici e profondi. Il disco ottiene il disco d’oro.

Il successo di ‘Quanto ti vorrei’ lo porta come ospite ai live di X Factor 2021, ai palchi del TIM Summer Hits e dei TIM Music Awards all’Arena di Verona nel 2022, accompagnati dal primo tour ufficiale. Nel 2023 pubblica poi l’album ‘Mela marcia’.

Il 2024 e il 2025 sono gli anni di ‘Scarabocchi’, il terzo album in studio uscito ad aprile 2025. Nello stesso periodo, Chiello prende parte al brano ‘Paradiso’ di Mahmood con Tedua e a ‘Ruggine’ di Mace con Coez.

Nel febbraio 2025 arriva sul palco del Festival di Sanremo come ospite di Rose Villan nella serata delle cover, interpretando ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti.

Il nome ‘Chiello’ pare che sia nato come evoluzione di un nome d’arte usato agli inizi, ‘Pistacchiello’, che è diventato la sua identità artistica stabile, separata dal nome di battesimo.

Il brano parla di un amore finito. ‘Ti penso sempre’ è un’esperienza collettiva che chiunque di noi potrebbe vivere e che ognuno può interpretare a modo proprio.

Mi piacerebbe dirti che

Non ho pensato a te

È che non riesco a svegliarmi

E sapere che oramai non ci sei

Poi questo fottuto letto

Che non mi sembra fatto per due

Avevi detto che ero l’unico

Ed io ci avevo quasi creduto

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Pensi sia stato uno sbaglio

Venire sotto casa tua

Non ho trovato il coraggio

Di dirti quello che ho fatto

Ma almeno non ti ho detto una bugia

Una bugia

A cosa serve il tuo odio

Se la colpa è solo tua

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Quindi amarsi a cosa serve?

Se finiamo per odiarci

Quanto tempo che si perde

A dirsi ti amo e dopo addio

Pensi sia stato uno sbaglio

Lasciami sciogliere nell’agonia

Non meritavo uno schiaffo

Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia

Lasciami sciogliere nell’agonia

Nell’agonia

Se ti rivedo ti.