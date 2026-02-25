Sanremo 2026, Chiello “Con Morgan non si è creata alchimia e gli ho detto no”

SANREMO (ITALPRESS) – “Lo stimo come artista, è un grande artista. Solo che abbiamo fatto un po’ di prove e non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo”. Chiello interviene così, in conferenza stampa, sulla mancata presenza sul palco di Morgan nella serata delle cover. Nei giorni scorsi Morgan aveva fatto intendere che si era trattata di una sua scelta: “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”, aveva detto. Chiello, invece, chiarisce che non è stata trovata la sintonia cercata e che ha scelto di non proseguire, senza approfondire di più. “Non voglio fare polemiche”, ha aggiunto. L’arrangiamento del brano di Tenco, ha precisato, “è stato interamente affidato a Saverio Cigarini, una persona molto importante per me e un grande artista”. Lo stesso Cigarini accompagnerà al piano l’esecuzione.

