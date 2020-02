Sanremo, a Casa Siae i protagonisti della musica

Genova, 4 feb. – (Adnkronos) – Taglio del nastro oggi pomeriggio per Casa Siae a Sanremo, a poche ore dal via al 70esimo Festival della canzone italiana. Gli spazi, due piani allestiti in piazza Colombo a pochi metri dal Teatro Ariston, serviranno ad ospiteranno i protagonisti della musica. All’inaugurazione erano presenti il presidente della Siae Giulio Rapetti Mogol, il direttore generale Gaetano Blandini e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per presentare al pubblico Paolo Palumbo, 22enne chef sardo malato di Sla, che presenterà sul palco del Festival domani sera il brano scritto da lui (in collaborazione con Cristian Pintus) dal titolo ‘Io sono Paolo’. La presenza sul palco come ospite del ragazzo, con la sua canzone che affronta il tema della malattia, è stata voluta dallo stesso conduttore, Amadeus.