Sanremo, Amadeus: Negramaro, Mahmood, The Kolors tra gli altri big

Roma, 3 dic. (askanews) – Tra i 27 ‘Big’ che saliranno sul palco dell’Ariston per la 74esima edizione del Festival di Sanremo ci saranno anche “Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, I Ricchi e poveri”. Lo ha rivelato Amadeus, conduttore dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, annunciando, nel corso dell’edizione delle 13,30 del Tg1gli altri 14 artisti dei 27 big che parteciperanno al Festival. I primi 13 artisti erano stati annunciati da Amadeus in precedenza, in apertura del Tg1. “L’ordine è assolutamente casuale”, ha precisato Amadeus.