Sanremo, Annalisa fa cantare piazza Colombo con ‘Bellissima’

Non solo Ariston a Sanremo. Ieri sera grande successo in piazza Colombo, sul Suzuki Stage, per Annalisa, che ha cantato la hit del momento “Bellissima”. Intanto, leggera flessione negli ascolti del Festival ieri con 9 milioni e 240mila spettatori che si sono sintonizzati per la terza puntata. La kermesse, però, resiste alla programmazione della concorrenza – su Canale 5 c’era il Grande Fratello Vip, travolto dalla manifestazione (si ferma al 10,9%) – e conquista il 57,6%. Lo scorso anno, la terza puntata aveva raggiunto il 54,1% con 9 milioni e 360mila spettatori.

Ecco la gallery di Carlo Capodanno Photographer (Sponsor Union Security, TSM automotive, Villa la Posada)