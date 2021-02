Sanremo: Arisa duetta con Michele Bravi in ‘Quando’ di Pino Daniele (2)

(Adnkronos) – Nel corso della sua carriera Arisa si è contraddistinta per il suo raffinato timbro vocale e per la sua versatilità: oltre che nella musica ha anche lavorato nel mondo cinematografico, come attrice e doppiatrice, e in ambito televisivo, come giudice di importanti talent show (X Factor e Amici) e come presenza fissa in programmi televisivi (Victor Victoria – Niente è come sembra). Ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni Platino (con ‘Malamorenò’, ‘La notte’, ‘Meraviglioso amore mio’, ‘Controvento’) e due certificazioni oro (con ‘L’amore è un’altra cosa’ e ‘Guardando il cielo’).