Sanremo, Carlo Conti ha svelato i duetti delle cover

Roma, 31 gen. (askanews) – Carlo Conti ha annunciato i duetti delle cover previsti nella prossima edizione del Festival di Sanremo, nel corso del Tg1 Rai. “Sarà una serata molto variegata con tante sorprese: ci farà ballare, ci farà riflettere e emozionare, ma anche ci stupirà perché ci sono duetti abbastanza stravolgenti e incredibili anche se improbabili. C’è un po’ di tutto quest’anno, tante sorprese. E’ bello – ha detto Carlo Conti – perchè i protagonisti sono andati a cercare dei duetti un po’ fuori dalla norma, con compagni di viaggio un po’ fuori dagli schemi. Sono contento che mi abbiano proposto delle canzoni inaspettate, soprattutto dei duetti inaspettati, sarà una serata tutta da scoprire che ci farà ballare tanto e stupire. Gli artisti sono andati a cercare un po’ qualcosa che uscisse dal consueto duetto proprio per regalarci una serata di grande varietà. Sarà emozionante e ci farà divertire. E le sorprese non finiscono qui: nelle prossime settimane avremo ancora tante belle novità”.

Questa la lista dei duetti previsti: – Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma, “Quello che le donne non dicono” – Bambole di pezza con Cristina D’Avena, “Occhi di gatto – Chiello con Morgan, Mi sono innamorato di te” – Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso, “Su di noi” – Ditonellapiaga con TonyPitony, “The lady is a tramp” – Eddie Brock con Fabrizio Moro, “Portami via” – Elettra Lamborghini con Las Ketchup, “Aserejé” – Enrico Nigiotti con Alfa, “En e Xanax” – Ermal Meta con Dardust, “Golden hour” – Fedez & Masini con Stjepan Hauser, “Meravigliosa creatura” – Francesco Renga con Giusy Ferreri, “Ragazzo solo, ragazza sola” – Fulminacci con Francesca Fagnani, “Parole parole” – J-Ax con Ligera County Fam, “E la vita, la vita” – LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo, “Andamento lento” – Leo Gassmann con Aiello, “Era già tutto previsto” – Levante con Gaia, “I maschi” – Luchè con Gianluca Grignani, “Falco a metà” – Malika Ayane con Claudio Santamaria, “Mi sei scoppiato dentro il cuore” – Mara Sattei con Mecna, “L’ultimo bacio” – Maria Antoniella & Colombre con Brunori Sas, “Il mondo” – Michele Bravi con Fiorella Mannoia, “Domani è un altro giorno” – Nayt con Joan Thiele, “La canzone dell’amore perduto” – Patty Pravo con Timofej Andrijashenko, “Ti lascio una canzone” – Raf con The Kolors, “The riddle” – Sal Da Vinci con Michele Zarrillo, “Cinque giorni” – Samurai Jay con Bélen Rodríguez e Roy Paci, “Baila morena” – Sayf con Alex Britti e Mario Biondi, “Hit the road Jack” – Serena Brancale con Gregory Porter e Delia, “Besame mucho” – Tommaso Paradiso con Stadio, “L’ultima luna” – Tedici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band, “Vita”.