Sanremo, carpet elegante senza eccessi: prevalgono bianco nero

Sanremo, 23 feb. (askanews) – Leo Gassmann con un mazzo di mimose in mano é stato il primo a sfilare sulla passerella blu dell’Eni Carpet che unisce Piazza Colombo all’ingresso del Teatro Ariston.

Tante persone sono arrivate per vedere da vicino i loro beniamini e hanno atteso a lungo dietro le transenne per ammirarli.

A conquistare i fotografi per i loro look le Bambole di pezza in bianco, versione spose rock, Patty Pravo in rosso e nero con giacca-mantello e tricorno, Arisa in una nuvola bianca, il duo Masini-Fedez in total black, Maria Antonietta, accompagnata da Colombre, con stivali psichedelici, J-Ax in stile country con cappello da cowboy, bastone e pelliccia, Samurai Jay che ha regalato fiori, Chiello con scarpe bianche con i tacchi, Dargen D’Amico a righe in bianco con cappotto con strascico trapuntato e Ditonellapiaga stilosissima in look optical con scarpe bicolor e pelliccia intonata. Totale cambio di look di Serena Brancale che sinè presentata in bianco e crema e capelli scuri.

E ancora, Elettra Lamborghini elegantissima in abito nero lungo con boa e scollatura a cuore, con collier scintillante, che ha infiammato la passerella ballando e ha chiuso la sfilata.

La sfilata dei cantanti in gara è stata arricchita da installazioni con design tecnologico che richiamano la scenografia del palco dell’Ariston. Durante i cinque giorni della kermesse, attraverso iniziative che coinvolgeranno anche content creator, 100 persone potranno percorrere l’Eni Carpet e scattare una foto ricordo esclusiva con lo sfondo di uno dei luoghi più iconici dell’evento.