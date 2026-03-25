Sanremo celebra Murolo: al Casinò un ponte tra Napoli e la canzone italiana

Sabato 28 marzo il fascino senza tempo del Casinò di Sanremo farà da cornice al Premio Internazionale Roberto Murolo, evento che unisce memoria, identità e visione futura della musica partenopea. Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma restituzione storica: proprio tra queste mura, nel 1931, Ernesto Murolo immaginò per primo un orizzonte nazionale per la canzone napoletana. A distanza di quasi un secolo, quel filo invisibile che lega Napoli alla Riviera ligure torna a tendersi con forza, in una serata che intreccia anniversari significativi: i 150 anni dalla nascita del poeta, i 95 anni dal primo “Festival Napoletano” e i 25 anni della Fondazione dedicata a Roberto Murolo, tra i più autorevoli ambasciatori della musica napoletana nel mondo.

Promosso dal Comune di Sanremo, dal Casinò e dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, il premio nasce da un’idea di Nando e Mario Coppeto ed è curato dalla Fondazione Roberto Murolo insieme a Napulitanata. Una collaborazione che rafforza il dialogo culturale tra due città simbolo della musica italiana. «Sanremo è il luogo in cui il passato profetico di Ernesto incontra la consacrazione definitiva di Roberto», ha dichiarato Mario Coppeto, sottolineando come la scelta della città ligure rappresenti «una neutralità geografica necessaria per proiettare la canzone napoletana in una dimensione globale».

Un concetto ribadito anche dalle istituzioni: da un lato il Comune di Sanremo, che riconosce nell’evento un’occasione per valorizzare il proprio ruolo centrale nel panorama musicale, dall’altro il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha ricordato l’importanza di Murolo come patrimonio culturale condiviso. La serata di gala vedrà alternarsi sul palco alcuni protagonisti della scena musicale italiana e internazionale. Il Premio alla Carriera sarà conferito a Renzo Arbore, mentre il Premio Mida andrà a Raiz. La Targa Nando Coppeto sarà assegnata a Luciano Chirico, e il Premio Internazionale Roberto Murolo 2026 a Enzo Gragnaniello.

Accanto ai premiati, una serie di ospiti contribuirà a restituire la vitalità della tradizione musicale napoletana: l’ensemble Napulitanata, i Ladaniva, il duo Emanuela Loffredo–Maurizio Pica e, a chiudere la serata, la voce intensa e teatrale di Peppe Barra.Non è un caso che il nome di Roberto Murolo torni proprio a Sanremo. Qui il maestro fu protagonista nel 1982 al Premio Tenco e nel 1993 sul palco dell’Teatro Ariston per il Festival della Canzone Italiana, ricevendo poi nel 2002 il Premio alla Carriera.