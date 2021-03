Sanremo: Codacons, esposto contro Ferragnez a procura, Agcom e Antitrust** (2)

(Adnkronos) – Per il Codacons, sarebbe stato violato anche “lo stesso regolamento del Festival, che vieta di ‘esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi analoghi’, potendosi ritenere l’utilizzo di 23 milioni di follower alla stregua di un invio massivo da call center. Quanto accaduto ieri -denuncia il Codacons- non solo ha alterato la classifica finale del Festival, portando Fedez dal 17° posto al 2do posto, ma ha danneggiato gli altri 25 artisti in gara e i telespettatori che da casa hanno televotato per loro, vanificando i loro sforzi con grave pregiudizio economico”.