Sanremo: Codacons, esposto contro Ferragnez a procura, Agcom e Antitrust**

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Chiara Ferragni e Fedez finiscono oggi al centro di una denuncia del Codacons alla Procura della Repubblica di Roma, all’Autorità per le comunicazioni e all’Antitrust, per la possibile “fattispecie di truffa aggravata a danno della Rai e dei telespettatori e violazione delle delibere in tema di televoto”. “La mancata vittoria di Fedez al Festival di Sanremo è un pieno successo del Codacons -dice l’associazione- che nel corso della serata di ieri aveva denunciato, ottenendo pieno consenso sui social network e centinaia di migliaia di condivisioni, il tentativo dei Ferragnez di alterare in modo illecito la classifica della kermesse, convogliando sulla canzone di Fedez i voti dei 23 milioni di follower di Chiara Ferragni”.