Sanremo, Di Liberatore “Idea Ferraguzzo consulente di De Martino”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival 2027, con Fabrizio Ferraguzzo nel ruolo di consulente. “Parliamo di un progetto con a capo un direttore artistico e una conduzione”, spiega Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, sottolineando che l’idea è “costruire un team” per la selezione di canzoni e ospiti, senza lasciare le scelte “a un’unica persona”. Il confronto sul ruolo di Ferraguzzo è “tuttora in corso”.

