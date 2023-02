Sanremo, ecco l’ordine di uscita nelle prime due puntate: apre Anna Oxa

Amadeus svela l’ordine di uscita nelle prime due puntate della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in partenza domani. Nella prima puntata, la scaletta sarà così scandita: Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei. Alla co-conduzione Chiara Ferragni, poi sul palco Elena Sofia Ricci, i Pooh, Mahmood e Blanco (canteranno “Brividi” e poi Blanco canterà il suo ultimo singolo). In collegamento dal Suzuki Stage Piero Pelù con “Gigante” e dalla Costa Smeralda Salmo. Nella seconda serata, invece, l’ordine di uscita vedrà: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e DiMartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara.