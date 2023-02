Sanremo, edizione record: boom di spettatori, raccolta pubblicitaria e polemiche

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo termina con la vittoria di Marco Mengoni e con un successo straordinario: oltre 50 milioni di entrate pubblicitarie, il più alto numero mai registrato, e una media di ascolti di 10,7 milioni e del 63%, che non si vedeva dal 1995. Tuttavia, l’assalto delle forze governative non cessa, anche nel giorno in cui Rai chiude un bilancio eccezionalmente positivo.

“Gli ascolti eccellenti e l’attenzione riservata dai giovani al 73mo Festival di Sanremo premiano il lavoro della Rai e di quanti hanno reso possibile un’edizione destinata a rimanere nella storia della nostra televisione e del nostro Paese. Per la prima volta dalla nascita il Festival ha avuto l’onore dell’autorevole presenza del Presidente della Repubblica e, di fronte a Sergio Mattarella, è stato aperto dalla straordinaria lettura di Roberto Benigni sul valore della nostra Costituzione a 75 anni dalla sua entrata in vigore. Il Festival di Sanremo ci ha raccontato un universo giovanile che sta attraversando una fase di dirompente fermento creativo, ha fatto esprimere voci di una generazione che si è messa in movimento per crescere, per dimostrare di avere potenzialità enormi, per fare in modo che l’Italia sia sempre più protagonista in Europa e nel mondo con la musica e la cultura. Un patrimonio enorme che dobbiamo saper usare nella maniera migliore”, commenta l’Ad di Viale Mazzini Carlo Fuortes.

Nonostante il successo, le polemiche da parte del mondo politico non si fermano. “Ho scoperto chi ha vinto stamattina” il Festival di Sanremo, “auguri a chi ha vinto: non commento altro, sicuramente una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta” dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro per le Infrastrutture. Dunque, un nuovo duro attacco ai vertici Rai dopo le accuse esplicite di Fratelli d’Italia in protesta contro lo show di Fedez.

“Se mi mandano via, vado via. Che devo fare?” risponde Amadeus a chi gli chiede se senta in bilico la direzione artistica di Sanremo 2024. “Sono consapevole – aggiunge – che qualsiasi allenatore è esonerabile. Con il 15-20% di share in meno sarei giustamente esonerato”.

“Per questo devo sempre essere molto convinto di quello che faccio. Perché se devo sbagliare, devo poter dire ho sbagliato con le mie idee e non con le idee o le imposizioni di qualcun altro”, conclude.