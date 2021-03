Sanremo: famiglia Tenco,’da Palombelli chiacchiericcio pregno di ignoranza e incoerenza’

Sanremo, 8 mar. (Adnkronos) – “Le Sue parole, passando per il racconto diseducativo di una Sua bravata adolescenziale, sono risultate come una forzatura per arrivare a parlare in modo inopportuno di Luigi Tenco: ‘pensate che Luigi Tenco proprio qui (al Festival) giocando con una pistola ha trovato la morte’”. Così, la famiglia Tenco, in una lettera aperta a Barbara Palombelli, secondo cui lo scorso 5 marzo, a Sanremo, ha “diffuso notizie improbabili sulla vita di Luigi Tenco”.