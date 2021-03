Sanremo: Ferragni chiede voti a followers per Fedez, sul web monta la polemica**

Roma, 7 mar.(Adnkronos) – Chiara Ferragni “scatena l’inferno”, e su Instagram chiede aiuto ai suoi 23 milioni di followers per votare il marito Fedez, in gara a Sanremo con Francesca Michielin. Sul web monta la polemica: moltissimi utenti protestano a gran voce, facendo notare che nessuno degli altri concorrenti in gara può contare su un bacino così vasto di voti cui attingere. “CHiara Ferragni ha pubblicato letteralmente diciannove stories e tre post, di cui uno con Leone, in cui invita a votare Fedez. Ogni nostro tentativo di far salire qualcun altro sul podio sarà inutile”, scrive un utente.