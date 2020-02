Sanremo, Fiorello-De Filippi in apertura di serata

Sanremo, 5 feb. (Adnkronos) – dall’inviata Antonella Nesi

Fiorello manterrà la promessa fatta e porterà sul palco, all’inizio della seconda serata del , Maria De Filippi. Lo si intuisce guardando le scalette di massima, dove l’apertura di Amadeus è seguita dall’ingresso di Fiorello con l’annotazione a margine: “Foto Maria De Filippi”. Ieri lo showman siciliano aveva detto che se avesse funzionato l’abito talare di ‘Don Matteo’, oggi avrebbe indossato i panni di un’altra regina dell’Auditel: Maria De Filippi. Dunque, in qualche modo, non si sa se solo in voce o in versione en travesti, evocherà ‘Queen Maria’.