Sanremo Fuori Palco – 25 febbraio

Il punto della giornata sul Festival

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Seconda giornata del Festival di Sanremo. Dopo Can Yaman, stasera sul palco ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.A tenere banco sono soprattutto gli ascolti: 9 milioni e 600mila i telespettatori, pari al 58% di share, che nella media, hanno seguito la prima serata di questa 76esima edizione. Lo scorso anno furono 12 milioni e 630mila, 65,3% lo share. Carlo Conti ha detto che si aspettava un po’ peggio: “Non ho battuto me stesso ma ho lo stesso sorriso, sono contento, rimane un risultato altissimo, il Festival sta bene”.Achille Lauro e Lillo hanno scherzato sulle possibili sorprese sul palco: “Qui c’è solo un generale, noi seguiamo Carlo. Traspare il suo lato umano, l’autenticità, di certo non gli farò sgambetti sul palco”. “Sono felice di avere a fianco uno come Carlo, è una grande spalla, per chi cerca di intrattenere, e in senso positivo”.Protagonista della seconda serata ancora la musica, con 15 big in gara. Tra loro J-Ax che così ha spiegato il suo brano: “40, 60 anni di colonizzazione musicale degli americani, anche le loro cose ormai sono nostre. Io sono partito dal rap, che era esattamente questo, 30 anni fa mi dicevano ‘cosa fai queste americanate’? E oggi è totalmente parte della nostra cultura. Quindi ho voluto semplicemente fare la parodia di una convention repubblicana”, ha ironizzato.