Sanremo, i testi hard di Junior Cally declamati in Vigilanza Rai

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – I testi ‘hard’ delle canzoni di , il rapper che salirà sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del , sono stati declamati oggi dai commissari nel corso di una plenaria della Commissione di Vigilanza che ha votato la risoluzione del deputato di Fi Giorgio Mulè per rendere noti anche i compensi di natura artistica, che non è passata. La seduta ha visto riecheggiare nell’aula di Palazzo San Macuto i testi di uno dei brani del rapper, ‘Si chiama gioia’ (che non è quella in gara al Festival), declamati da deputati e senatori. Il senatore di Fi Maurizio Gasparri, dopo avere elencato i passaggi più ‘volgari’ del testo, si è chiesto se per “la Rai par condicio significhi mettere insieme la Jebreal e Cally”.

Anche il deputato di Fdi Federico Mollicone, dopo aver letto alcuni passaggi della canzone di Cally, ha parlato di “parole inaccettabili” e ha definito “assurdo il fatto che Cally sia in gara all’Ariston”. A leggere i testi del rapper e a commentarli negativamente ci sono stati anche la deputata di Fdi Daniela Santanché, la senatrice di FiBp-Udc Maria Alessandra Gallone e la senatrice della Lega Simona Pergreffi.