Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Tutti conoscevano Zlatan prima di questo festival. Perché è venuto qui?Perché gli piacciono le sfide, gli piace l’adrenalina, gli piace crescere. Se non fai sfida con te stesso, non puoi crescere. Quando fai sfida, è come scendere in campo, e quando scendi in campo, puoi vincere o puoi perdere”. Ibra diventa Ibra, e sul palco dell’Ariston lascia la consueta ironia da ‘spaccone’ e regala al pubblico un intenso monologo.