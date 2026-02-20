Sanremo, il 23 febbraio performance live dei Faraoni Fuoriclasse

Roma, 20 feb. (askanews) – Il 23 febbraio alle ore 21.30, nella Lounge Mango di Casa Sanremo, hub creata da “Gruppo Eventi” per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che seguono il Festival della Canzone Italiana, saliranno sul palco i Faraoni Fuoriclasse. Non solo una performance live, ma il simbolo di un percorso di rinascita che porta quattro minori stranieri non accompagnati nel cuore della settimana musicale più seguita d’Italia.

Wael (batteria), Mohamed (voce), Mohamed (percussioni) e Mohamed (chitarra) sono arrivati in Italia due anni fa, dopo viaggi drammatici nel Mediterraneo. Traversate su barconi sovraccarichi, paura, incertezza. Per uno di loro il ricordo è ancora nitido: un piccolo gozzo di legno, decine di persone a bordo, l’acqua che invade l’imbarcazione a pochi metri dalla riva. Scene che segnano per sempre. Oggi quella memoria si trasforma in musica.

La band nasce all’interno delle case famiglia della Cooperativa Sociale Fuoriclasse, Onlus fondata da Sossio Fardello, oggi direttore generale, insieme a Paolo Di Guida, cofondatore e attuale presidente. Il progetto ideato e diretto dall’educatore musicale Antonello “Lacustika” Romanucci è nato come laboratorio con strumenti semplici – chitarra, percussioni, batteria – poi il percorso si è evoluto in un’esperienza artistica strutturata. Oggi quegli stessi ragazzi salgono su un palco con disciplina, studio, responsabilità. Con la musica come lingua comune. Il repertorio della band unisce brani popolari dei paesi d’origine a classici italiani come L’Italiano di Toto Cutugno e Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Nel loro inedito “Figli del vento” scrivono: “Abbiamo vite in salita, ma vogliamo salire”. Una frase che sintetizza il loro percorso di rinascita attraverso la musica.

La Cooperativa Fuoriclasse, attiva principalmente in Campania, gestisce circa 30 comunità educative e case famiglia per minori italiani e stranieri. Le comunità non sono luoghi di attesa, ma spazi di crescita dove si ricostruiscono fiducia, competenze e identità.

Prima dell’esibizione a Casa Sanremo, il 6 settembre hanno aperto il concerto di Luciano Ligabue alla Reggia di Caserta, sul palco del Liga Stage RTL 102.5, esibendosi davanti a migliaia di persone.