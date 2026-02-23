Sanremo, inaugurata all’Ariston opera luminosa dedicata a Pippo Baudo

Carlo Conti: “Il suo abbraccio che arriva ancora al teatro”

Sanremo, 23 feb. (askanews) – Un’installazione luminosa in onore di Pippo Baudo è stata inaugurata all’entrata del Teatro Ariston, alla presenza di Carlo Conti, che gli ha dedicato questo 76esimo Festival, e dei figli del conduttore scomparso lo scorso agosto, Tiziana e Alessandro.Il direttore dell’Ariston Walter Vacchino ha detto: “Al nostro via, togliamo il drappo, accendiamo”, prima di passare la parola al direttore artistico per l’accensione dell’opera di Marco Lodola, che ha dichiarato: “Lui ci ha insegnato per anni che ‘Sanremo è Sanremo’ ma per tutti noi Pippo è Pippo e sarà sempre Pippo Baudo per tutti noi”. “È il suo abbraccio che per l’ultima volta arriva all’Ariston” ha aggiunto”.La famiglia ha ringraziato. “Un omaggio meraviglioso – ha detto la figlia – sentiamo la vostra vicinanza e ci scalda il cuore”. L’opera di Marco Lodola ritrae la sagoma di Baudo che, come ha detto Conti, ha le bracci aperte come in un grande abbraccio.

