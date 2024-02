Sanremo, Irama vince nei live: disco d’oro per “Tu no”

Roma, 19 feb. (askanews) – Nella battaglia delle classifiche post Sanremo, Irama vince nei live, segnando subito due sold out importanti. L’artista, al Festival n.74 con il brano “Tu No”, azzera in pochissimi giorni i biglietti sia per l’Arena di Verona (15 maggio) che per il Mediolanum Forum di Assago (3 dicembre) che, a grande richiesta, aggiunge così una seconda data il 2 dicembre (biglietti disponibili su vivoconcerti.com da martedì 20 febbraio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 25 febbraio alle ore 14:00).

Ma il successo dell’artista prosegue anche a livello discografico dove “Tu No” conquista anche il Disco D’oro e, dopo essersi imposta subito dopo il Festival tra le canzoni più ascoltate in Italia (entrata anche nella top 10 della classifica Spotify “Top songs debut global”), chiude la settimana sia in top ten FIMI che in quella EarOne dei singoli più trasmessi dalle radio, mentre il video del brano sfiora già i 7milioni di views.