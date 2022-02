Sanremo, la Muti “rompe” con Armani e sceglie il napoletano Scognamiglio

Ornella Muti in co-conduzione al Festival di Sanremo con degli abiti firmati dallo stilista napoletano Francesco Scognamiglio. Parlando del fatto che dopo un lungo sodalizio con Giorgio Armani questa sera indosserà i vestiti del creatore di moda nato nel 1975 a Pompei, ha dichiarato: “Con Armani non c’è stato nessun litigio, nessun tradimento. Armani è uno stilista che amo moltissimo, tutto il mondo lo ama. Semplicemente ci sono momenti in cui ti senti meglio in un abito piuttosto che in un altro”.