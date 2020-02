Sanremo, la sfida è tra Diodato, Gabbani e Pinguini

(Adnkronos) – Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari sono i primi tre classificati, in ordine alfabetico, del 70esimo festival. Adesso riparte il voto per decretare il vincitore. La classifica finale dal quarto posto al 23esimo vede nell’ordine: Le Vibrazioni, Piero Pelù, Tosca, Elodie, Achille Lauro, Irene Grandi, Rancore, Raphael Gualazzi, Levante, Anastasio, Alberto Urso, Marco Masini, Paolo Jannacci, Rita Pavone, Michele Zarrillo, Enrico Nigiotti, Giordana Angi, Elettra Lamborghini, Junior Cally, Riki.

E’ stato un inizio in grande stile quello della serata finale di , che si è aperta con la banda dei Carabinieri che ha suonato l’Inno di Mameli. Tutto il pubblico dell’Ariston si è alzato in piedi a cantare e a renderle omaggio. “Un simbolo che unisce tutta l’Italia”, è la presentazione di Amadeus sottolineando che la banda “quest’anno compie 100 anni dalla sua fondazione”. Il pubblico canta, molti hanno la mano sul cuore mentre la banda suona diretta dal maestro Massimo Martinelli.

Poi . Sul gradino più alto del podio in questo momento c’è Diodato seguito da Francesco Gabbani.

Mara Venier scende le scale senza scarpe – . In smoking ‘total black’, è stata accolta dal padrone di casa dell’Ariston che ha consegnato le chiavi del teatro annunciando che domani, come ogni anno all’indomani della finale, ci sarà la diretta di ‘Domenica In’ direttamente dal palco del festival, condotta dalla Venier.

Fiorello: “Ci hanno chiesto di fare il bis” – Dopo i primi tre cantanti in gara, Fiorello ha deciso di omaggiare nella serata finale di Sanremo il suo “amico pazzesco” Amadeus. “Ce l’hai fatta”, gli dice. “Ce l’abbiamo fatta”, risponde lui. Fiorello rivela anche che già venerdì notte la Rai ha proposto ad entrambi il bis per il 2021: “, la risposta la daremo ala fine di questa puntata, cioè la settimana prossima”. Poi chiede la standing ovation per Amadeus e l’Ariston si alza in piedi. “Un Sanremo pazzesco”, ha detto scherzando: : ho visto Morgan correre dietro a Bugo, ho visto Rita Pavone giocare a burraco con Dua Lipa, Piero Pelù struccare Achille Lauro”.

Amadeus in versione Maria De Filippi – Quindi chiama l’ovazione per il suo amico, che arriva sulla scala dell’Ariston con la . “Sembri Montezemolo ossigenato”, ride Fiorello. Poi Fiorello gli chiede l’imitazione di Celentano e Amadeus balla come il Molleggato in ‘Juppy Du’ e Fiorello commenta: “Sembri Enzo Paolo Turchi”. Il finale del siparietto è un omaggio a Morandi. I due per l’occasione si ribattezzano di Amarello (crasi tra Amadeus e Fiorello) e cantano “Un mondo di amore”, sdoganando anche l’ugola del direttore artistico.

Monologo di Tiziano Ferro per i suoi 40 anni: “Nessuno è sbagliato” – “Non sono sbagliato. Nessuno lo è. Non accetto speculazioni sul tema. Non provateci nemmeno. Ho 40 anni ormai”. di Sanremo in cui, oltre a cantare ‘Alla mia età’, ha eseguito un medley di tre suoi più grandi successi: ‘Non me lo so spiegare’, ‘Ed ero contentissimo’ e ‘Per dirti ciao’.

Achille Lauro diventa Elisabetta I – Per il gran finale Achille Lauro diventa Elisabetta I Tudor e . Alla fine dell’esibizione lo accoglie Fiorello: “Lui è talmente avanti che siamo già a lunedì”.