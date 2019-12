Sanremo, Malgioglio: “Farò di tutto per convincere Romina”

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – di Alisa Toaff

“Spero di convincere Romina a partecipare al Festival di Sanremo (come ospite d’onore, ndr). Insisterò moltissimo e spero di riuscirci anche se so che lei ha una personalità molto forte. Il 31 dicembre saremo insieme a Potenza per il tradizionale concerto di fine anno che presenterà Amadeus (in prima serata su Raiuno, ndr), sarà anche un’occasione per parlare direttamente con lei”. Così Cristiano Malgioglio, raggiunto dall’Adnkronos in Svizzera dove sta lanciando ‘Notte Perfetta’, il tormentone di questo inverno, in merito alle dichiarazioni di che pochi giorni fa all’Adnkronos aveva annunciato di non aver ancora deciso se partecipare o no alla kermesse canora, insieme a Al Bano, come ospite d’onore.

Le affermazioni della Power sono arrivate pochi giorni dopo quelle di Al Bano che invece aveva dato come certa una loro partecipazione al Festival non nascondendo il fatto che avrebbe comunque preferito la gara. “Al Bano ha già registrato il brano che ho scritto per loro, mentre Romina dovrebbe mettere la voce la prossima settimana. Romina lo ha anche ritoccato con qualche frase più congeniale a lei”.

“Romina ha capito subito – racconta Malgioglio – la potenza e la bellezza del brano. Si tratta di un pezzo internazionale che potrebbe diventare un grande successo anche nei paesi dell’America Latina”. Ed infine su Amadeus al timone di Sanremo 2020 Malgioglio tiene a sottolineare: “Farà un grande festival di Sanremo, sono sicuro che ci saranno delle bellissime canzoni perché lui è una persona che si intende molto di musica”, conclude.