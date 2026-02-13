Sanremo, Mattarella: musica pop parte patrimonio culturale italiano

Roma, 13 feb. (askanews) – “La musica leggera, la musica pop fa parte del patrimonio culturale italiano”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Carlo Conti e i cantanti della prossima edizione di Sanremo.

“È una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e di coinvolgimento elevatissimi – ha sottolineato il capo dello Stato -. Per quello che so mediamente pare sia così. Vi sono oltre 20 milioni di italiani che seguono il festival sera per sera. È interessante, quindi, non soltanto per la popolarità che riguarda i cantanti, che riguarda l’iniziativa, il festival, il suo complesso, ma perché sottolinea come la musica pop faccia parte del patrimonio culturale italiano”.