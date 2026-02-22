Sanremo, Max Pezzali: dopo il Festival del 2011 ho pensato di mollare

“Percepivo di non essere stato all’altezza”

Sanremo, 22 feb. (askanews) – Max Pezzali in attesa l’originalissima serie di performance “The Party Boat” a Sanremo a bordo di Costa Toscana e in collegamento con il Teatro Ariston, ha incontrato i giornalisti per raccontare tutte le novità del 2026, ma ha anche rivelato di aver pensato di ritirarsi dopo la sua partecipazione al Festival del 2011.”Era una cosa che è stata fatta di corsa, senza il pezzo giusto, era un po’ un timbrare il cartellino. Mi sono trovato a dire, per tutto un insieme di fattori, che non è più il caso di andare avanti con questo lavoro. Se non sei in grado di farlo a questa altezza è meglio che molli. Non avevo avuto accesso alla serata finale del sabato, non ero passato, quindi sono preso le partito prima mesto. Percepivo di non essere stato all’altezza, ho detto: orse siamo arrivati al punto che progetto è arrivato alla fine come tutte le cose che iniziano e finiscono e quindi il progetto ormai è finito” Ha raccontato Pezzali.”Sanremo è come la Champions League richiede un impegno specifico, avere un progetto molto preciso, molto definito su quello che vuoi fare, su come lo vuoi fare, su che cosa vuoi che arrivi della tua canzone. Cioè è un lavoro organico che io non sono mai riuscito a fare e quella roba lì probabilmente non è nelle mie corde. – ha raccontato e su una ipotetica partecipazione in futuro ha aggiunto – Secondo me più vai avanti con l’età e più diventa difficile fare un progetto che vada bene sia per la televisione che per le radio dopo che per lo streaming che rischi leggermente di essere patente. Non è detto però perché poi trovi l’idea che se fare una cosa formidabile è perfetta per quella roba lì però al momento non ne viene in mente come farlo”.