Sanremo, Nicolò Filippucci vince le nuove proposte: Sono timido ma spensierato

Sanremo, 26 feb. (askanews) – Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, con il suo brano “Laguna” (Warner Records Italy / Warner Music).”Sono timido e semplice ma anche spensierato” ha raccontato ai microfoni di askanews ospite al Villaggio del Festival a Villa Ormond, prima della finalissima. Power ballad intensa e viscerale, “Laguna” mette in luce la straordinaria sensibilità interpretativa e la potenza vocale di Nicolò. Un brano in cui le onde diventano metafora dei ricordi d’amore che riaffiorano, senza mai dissolversi del tutto. Un dialogo tra luce e ombra, melodia e malinconia, che racconta la bellezza di ciò che resta, anche quando tutto sembra perduto. Laguna, inoltre, fa da apripista al suo prossimo progetto discografico, in uscita in primavera.Dopo esser stato l’opening act del Capodanno di Roma al Circo Massimo e l’esperienza sanremese, Nicolò Filippucci è pronto a portare la sua musica su un palco tutto suo: il 13 aprile si terrà il suo primo concerto ai Magazzini Generali di Milano, “La prima volta insieme”, prodotto da Magellano Concerti. Non si sente penalizzato rispetto a altri cantanti in gara con i big che hanno avuto un successo magari solo con video diventati virali su tik tok. “Sto facendo un percorso bellissimo, sono tutte tappe che mi fanno crescere tanto”, ha tenuto a precisare.