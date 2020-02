Sanremo, Notaro: “La maschera? Cally per show, io per violenza subita”

Sanremo, 5 feb. (Adnkronos) – “Io e Junior Cally una cosa in comune ce l’abbiamo: entrambi indossiamo una maschera, lui per fare show e inneggiare alla violenza, io per rimediare ai danni della violenza subita”. Lo ha detto Gessica Notaro in conferenza stampa, commentando la sua esibizione sul palco con un brano che affronta il tema della violenza subita dal suo ex fidanzato e della rinascita che ne è seguita.

“Ho ricevuto tantissimi messaggi per via della – ha rivelato la riminese, che ha mostrato una doppia foto che ritrae il volto suo e del rapper che indossano entrambi la maschera – Tanto per cominciare devo dire che Amadeus ha dimostrato una grandissima sensibilità su questo tema, quando gli abbiamo fatto sentire la canzone non ha esitato un secondo e ha detto subito sì”.

Notaro ha raccontato che in tanti le hanno chiesto, dopo le polemiche sulla partecipazione del rapper al festival, perché non avesse preso una posizione di fronte alla questione: “Semplicemente non ho voluto alimentare la polemica, perché ho pensato che solo portare un messaggio così forte di speranza bastasse da solo”.