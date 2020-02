Sanremo, Ornella Vanoni: “Rula mi è piaciuta, Leotta no”

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – di Ilaria Floris

“Rula Jebreal mi è piaciuta, la Leotta no”. Così Ornella Vanoni commenta senza giri di parole, come è nel suo stile, la conduzione di Rula Jebreal e Diletta Leotta durante la prima serata del . “La Jebreal mi è piaciuta molto – dice la Vanoni che stasera, nella serata dei duetti, salirà sul palco dell’Ariston insieme ad Alberto Urso per cantare il brano ‘La voce del silenzio’ – ha portato un monologo molto intenso e ha scelto tre canzoni straordinarie per accompagnarlo”. E sulla performance della Leotta, aggiunge: “È bionda. Oggi sono tutte bionde”.