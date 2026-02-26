Sanremo, qualche anticipazione di Carlo Conti sulla terza serata

Sanremo, 26 feb. (askanews) – Questa sera, per la terza serata, “parliamo di pace con Laura Pausini con uno straordinario momento di spettacolo con Heal the World, brano di Michael Jackson” insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano. Lo hanno annunciato in conferenza stampa anticipando la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo.

Questa sera verrà assegnato il primo titolo dell’edizione 2026, ovvero il vincitore delle Nuove Proposte. Sarà assegnato anche il Premio Mia Martini e il Premio Sala Stampa assegnato dalla sala Lucio Dalla. Ci saranno anche l’attore Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Momento clou l’interpretazione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che si esibiranno per la prima volta con il brano “Aurora” in italiano.