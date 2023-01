Sanremo, quest’anno costa 1.290 euro vedere il Festival in platea

Vedere le cinque serate di Sanremo 2023 seduti nella platea del Teatro Ariston costerà 1290 euro. Assistere al festival seduti in galleria, costerà un po’ meno della metà, 672 euro. La Rai, come da tradizione, a poco meno di un mese dal festival ha comunicato prezzi e modalità per aggiudicarsi i biglietti da privati cittadini. Lunedì 16 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 14, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria delle cinque serate del 73° Festival della Canzone Italiana di SANREMO (7-11 febbraio 2023), e dei biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori.