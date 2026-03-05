Sanremo, Sal Da Vinci accolto da “re” nella sua amata Napoli

Dopo la vittoria al 76° Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”

Napoli, 5 mar. (askanews) – Dopo la vittoria al 76° Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”, Sal Da Vinci è tornato accolto da “re” nella sua amata Napoli. Una grande immensa folla di fan si è riunita in Piazza Torretta nel quartiere Chiaia, dove l’artista è cresciuto, per celebrare insieme a lui questo grande ritorno a casa.Un momento carico di emozione che ha assunto i toni di una vera e propria festa popolare: tra applausi, cori e affetto, Napoli ha accolto uno dei suoi figli più amati, rendendo il ritorno di Sal Da Vinci nella sua città ancora più speciale.