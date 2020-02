Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “A hanno già deciso che vinceranno tutti quelli politicamente corretti e di sinistra”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Facebook, tornando a tuonare contro la prevista esibizione del rapper Junior Cally: “In una settimana in cui 5 donne sono state uccise da bestie, vermi infami, si mette un microfono in mano a qualcuno che nei suoi testi ha inneggiato alla violenza contro le donne. Da italiano dico che schifo, guardatevelo voi il festival”.