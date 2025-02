Sanremo, Settembre “Ho portato all’Ariston un pezzo di Napoli”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono onorato, la prima parola è questa. Dopo Sanremo non ero ancora tornato nella mia bellissima città che mi è mancata tanto, vorrei abbracciare personalmente tutte le persone che mi hanno sostenuto durante questa esperienza. Sono contentissimo. Penso che chi è napoletano può capire quanto siamo legati alla nostra città, alle nostre origini: a me piace metterle nella musica, il mio modo di vedere la vita è stato influenzato da Napoli, i rapporti umani, il modo di viverli, l’affetto, il calore, l’empatia. Mi piace molto mettermi nei panni delle altre persone quando scrivo ed è una cosa che mi ha insegnato soprattutto Napoli. Sono contento di aver portato un pezzo di me e un pezzo di questa città sul palco dell’Ariston”. Lo ha detto Andrea Settembre, premiato dai vertici di Palazzo San Giacomo a Napoli a una settimana dalla vittoria al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte.

