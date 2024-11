Sanremo: Stefano De Martino, “la clausola nel mio contratto c’è ma non ho fretta”

Sanremo? «La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è già. Poi vedremo». Lo dichiara Stefano De Martino, in un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della sera’. Il conduttore di parla anche del suo rapporto con Amadeus: «Gli ho scritto un messaggio quando ho saputo che avrei fatto ‘Affari tuoi’, e mi ha incoraggiato. Ero subentrato a lui anche a ‘Stasera tutto è possibile'”. E aggiunge: «Nessuna competizione con Amadeus, piuttosto mi sono concentrato per trovare un mio modo di condurre. In ogni caso la partita noi ce la giochiamo con Canale 5». Nell ‘intervista De Martino ripercorre la sua carriera e la vita privata, dagli esordi ad Amici («In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura») al matrimonio con Belen Rodriguez («Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna»), fino ai numerosi flirt che gli sono stati attribuiti Tra questi, la presunta relazione con Arianna Meloni: «Abbiamo smentito entrambi Io ho dovuto cercarla su Google quando è saltata fuori questa cosa, non sapevo nemmeno che faccia avesse Infine, sul suo orientamento politico risponde: «Se esistesse la sinistra, forse potrei rispondere se sono di destra o di sinistra da quando ho 18 anni, purtroppo ho dovuto votare il meno peggio senza mai sentirmi realmente rappresentato»