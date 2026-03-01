Sanremo, Verdone celebra “Capua” Da Vinci: Oggi sei tu Troppo Forte

Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo che aveva recitato con lui in ‘Troppo forte’ nel ruolo di Capua, tra i componenti della comitiva di cui fa parte anche il protagonista Oscar Pettinari. “Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’ – scrive su Fb Verdone, postando uno scatto del film – E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante ed attore di sceneggiate. Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista. Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu’.