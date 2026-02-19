Santa Maria a Vico, alla Masseria ‘a Duchessa tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio

La Valle di Suessola si prepara ad accendere i riflettori su identità, impresa e tradizioni. Dal 27 al 29 marzo 2026 i giardini della monumentale Masseria “’a Duchessa” (ex Istituto San Pio X) ospiteranno “Masseria ’a Duchessa: Terra, Sapori e Tradizioni”, appuntamento fieristico-culturale promosso da Asso Artigiani Imprese Caserta e patrocinato dal Comune di Santa Maria a Vico.

L’iniziativa segna un passaggio simbolico per la comunità: la restituzione alla cittadinanza di un luogo identitario che, per tre giorni, si trasformerà in un villaggio esperienziale dedicato ad artigianato, produzioni tipiche, formazione e confronto tra imprese, istituzioni e territorio.

Il rilancio dell’olio: concorso e convegno tecnico

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la valorizzazione della filiera olivicola con il concorso “L’Olio della Mia Terra”, riservato ai produttori amatoriali di olio extravergine di oliva della campagna olearia 2025, organizzato in collaborazione con i Comuni del territorio.

La premiazione si terrà domenica 29 marzo alle ore 15.30, nell’ambito del convegno tecnico “Valorizzazione dell’olio di oliva come fonte di reddito. Analisi in prospettiva”, dedicato alle potenzialità economiche della produzione olivicola locale.

Artigianato protagonista tra tradizione e 4.0

Cuore dell’evento resta il comparto artigiano. Gli spazi della Masseria accoglieranno esposizioni di artigianato artistico, prodotti tipici e tradizionali, ma anche momenti di confronto sulle sfide dell’Artigianato 4.0. Previsti dialoghi tra maestri artigiani, istituzioni e nuove tecnologie, con l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale delle competenze e rafforzare la competitività delle imprese.

Ambiente, rigenerazione urbana e benessere

Ampio spazio anche ai temi ambientali, con seminari dedicati all’agricoltura sostenibile e alla salvaguardia del paesaggio rurale. L’evento guarda alla rigenerazione urbana come leva di sviluppo territoriale.

Nel parco della Masseria sono in programma attività sportive all’aperto, in nome del binomio tra salute e contatto con la natura, insieme ad aree espositive dedicate al terzo settore.

Un programma per scuole, imprese e famiglie

Il calendario, in continuo aggiornamento, è pensato per coinvolgere ogni fascia d’età e settore produttivo:

Scuole : venerdì 27 marzo giornata dedicata ai laboratori didattici per riscoprire antichi mestieri e filiere locali.

Area Gusto & Alimentazione : percorso enogastronomico a chilometro zero con degustazioni guidate e show cooking.

Motori e Passione : sabato e domenica raduni di auto e moto d’epoca nella corte della Masseria, tra design vintage e architettura rurale.

Confronto e Sviluppo : seminari e convegni con esperti, associazioni di categoria e istituzioni su agricoltura sostenibile, artigianato 4.0 e rigenerazione urbana.

Sport e Sociale: attività all’aperto e spazi dedicati al mondo associativo.

“Questo appuntamento – dichiara Nicola De Lucia, presidente di Asso Artigiani Imprese Caserta – segna una nuova tappa dell’associazione. Al centro l’uomo con la sua genialità: parleremo di sviluppo, di ambiente ma soprattutto affronteremo il ruolo delle imprese nel sociale. Piccole imprese come attrici di sviluppo socio-economico locale e produttrici di capitale sociale. L’evento avrà respiro interprovinciale, stiamo coinvolgendo istituzioni ed enti. Ringrazio fin d’ora tutti”.

L’invito è rivolto alla cittadinanza e agli organi di stampa per una tre giorni che punta a diventare la celebrazione dell’orgoglio produttivo e culturale del territorio casertano.

Per informazioni: comunicazione@assoartigianimprese.it – www.assoartigianimprese.it