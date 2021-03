Santa Maria a Vico, la macchina amministrativa spiegata ai giovani: corsi online

Comune e Scuola insieme per formare i “Cittadini del Futuro”. A Santa Maria a Vico via ad un ciclo di incontri virtuali che vedrà protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” e i rappresentanti dell’Ente Locale. L’iniziativa si svolgerà dal 25 al 30 Marzo e sarà articolata in interventi che si svolgeranno in orario curriculare.

“L’obiettivo che ci ha spinti a proporre questo progetto – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione, il professor Clemente Affinita – è quello di illustrare ai giovani allievi i compiti e le spettanze del proprio Comune. Essere a conoscenza della macchina amministrativa, significa far maturare nei giovani il senso civico ed il rispetto delle regole. Si intende, così, orientare un itinerario che possa portare a sviluppare quel principio di “ civismo” cardine primario per poter formare i cittadini di domani”.

Particolarmente entusiasta per l’iniziativa il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi: “Siamo convinti – ha detto – che i nostri ragazzi possano contribuire in maniera determinante alla ripartenza di questo territorio in un momento certamente difficile per tutti”.