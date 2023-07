“La Fit Cisl Campania esprime forte preoccupazione per la situazione dei lavoratori impiegati nell’officina Trenitalia di Santa Maria la Bruna. Nonostante gli obiettivi raggiunti in termini di produzione, grazie alla collaborazione del personale e della dirigenza locale, a oggi non c’è alcun impegno da parte dell’azienda per investimenti futuri”. Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, e il segretario regionale Massimo Aversa.​

“Come Fit Cisl chiediamo da mesi un incontro sul futuro di Santa Maria la Bruna ​- sottolineano Langella e Aversa ​- e alla vigilia della visita al sito di Torre del Greco, programmata per domani dall’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, ribadiamo la necessità di chiarezza e programmazione​”.​

Secondo Langella ed Aversa “questa incertezza è ancora più preoccupante perché lo stabilimento è situato in una zona che ha già grandi difficoltà occupazionali. Gli ultimi dati in nostro possesso attestano un calo di oltre 100 unità negli ultimi ​5 anni. Attraverso il confronto e l’apertura del dialogo con le parti sociali, siamo certi che si possa fare molto di più, valorizzando le maestranze. Auspichiamo che i settori Risorse umane, in primis, e la Linea manutenzione di Trenitalia vogliano evitare l’ennesimo scontro. Le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl e i lavoratori sono pronti a tutto pur di invertire la rotta e porre fine a questa situazione divenuta ormai insostenibile”.